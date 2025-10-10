В Харькове заметили колумбийских наемников, в городе часто слышна испанская речь
В Харькове замечены наемники из Колумбии. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
По информации источника, испанская речь звучит все чаще на улицах города. Латиноамериканцы прибывают в регион на фоне ожесточенных боев в Харьковской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: