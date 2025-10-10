National Interest: Зеленский намерен втянуть НАТО в конфликт с РФ
Владимир Зеленский стремится получить ответ России на использование американских ракет Tomahawk, чтобы вовлечь НАТО в конфликт. Об этом сообщает National Interest.
В материале говорится, что Зеленский совместно с Брюсселем рассчитывает на ответ России после использования Tomahawk. Это позволит им сослаться на статью пять Североатлантического договора и заставить президента США Дональда Трампа задействовать американских военных на Украине.
В издании подчёркивают, что США располагают ограниченным запасом ракет Tomahawk, что ставит под вопрос возможность масштабного применения этого оружия.
