Братья-штурмовики заняли опорник ВСУ на первой боевой задаче
Братья-штурмовики с позывными Шум и Клиника на первой боевой операции захватили опорный пункт ВСУ, взяли одного пленного и уничтожили троих противников. Об этом спецкору RT Александру Пискунову рассказали бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток».
По их словам, братья всю жизнь были вместе, а их братья и племянники также ушли на фронт.
По данным Telegram-канала RT, первый бой братьев состоялся в феврале 2025 года на Южно-Донецком участке фронта. Группе было поручено занять опорник в лесопосадке. Противник открывал огонь и отказался сдаваться. Штурмовики положили гранату между брёвнами блиндажа и забросили в образовавшийся пролом мешок взрывчатки. Опорник был разрушен, и сопротивление противника прекратилось.
Шум и Клиника провели переговоры, после чего один из солдат ВСУ сдался в плен. Во время последующей атаки вражеских дронов и артиллерии Шум получил ранение в плечо, но смог доставить пленного к командованию.
