Братья-штурмовики заняли опорник ВСУ на первой боевой задаче

15 октября 2025, 11:22

Фото: istockphoto / zabelin

Братья-штурмовики с позывными Шум и Клиника на первой боевой операции захватили опорный пункт ВСУ, взяли одного пленного и уничтожили троих противников. Об этом спецкору RT Александру Пискунову рассказали бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток».