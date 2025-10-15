«История была смешная»: Боец ВС РФ рассказал, как наступил на спящего в лесу солдата ВСУ

15 октября 2025, 13:59

ТАСС: боец ВС РФ обнаружил в лесу спящего солдата ВСУ, наступив ему на голову

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Боец ВС РФ, приближаясь к селу Московское под Донецком, случайно обнаружил спящего в лесополосе солдата ВСУ, наступив ему на голову. Об этом рассказал командир штурмового отряда 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск «Центр».





По словам военнослужащего, которые приводит ТАСС, в тот момент его подчиненный выполнял боевую задачу.

«История была смешная. Уже подойдя к самому Московскому, у меня солдат один занял позицию и начал к себе подтягивать двойку свою. Это второй был разведчик. Так вышло, что они вместе оказались. И нечаянно наступил на голову противнику, который сидел в кустах и спал», — сказал собеседник агентства.