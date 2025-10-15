Бойцы ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области

15 октября 2025, 13:10

Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минобороны РФ заявило 15 октября, что подразделения российской армии освободили населённые пункты Новопавловка в Донецкой Народной Республике и Алексеевка в Днепропетровской области.