Бойцы ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области
Минобороны РФ заявило 15 октября, что подразделения российской армии освободили населённые пункты Новопавловка в Донецкой Народной Республике и Алексеевка в Днепропетровской области.
По данным ведомства, эти успехи стали результатом активных наступательных действий группировок войск.
В сообщении уточняется, что подразделения группировки «Центр» в течение суток нанесли удары по живой силе и технике Вооружённых сил Украины в районах Белицкого, Новониколаевки, Димитрова и Красноармейска в ДНР, а также в районах Владимировки и Новоподгородного в Днепропетровской области.
Минобороны приводит потери украинских сил в зоне ответственности «Центра» — более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
В МО РФ добавили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение Алексеевки под Днепром (до 2016 года город назывался Днепропетровск).
В результате их действий, как утверждает Минобороны, врагу нанесли поражение в районах Нового, Новоуспеновского, Успеновки и Полтавки в Запорожской области, а также в районах Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области.
Потери ВСУ оцениваются до 290 военнослужащих и техника.
Ранее, 14 октября, Минобороны сообщало об освобождении населённого пункта Балаган в ДНР и о продолжении продвижения в восточных кварталах города Дмитров. А 13 октября ведомство информировало об освобождении Боровской Андреевки в Харьковской области и Московского в ДНР. При этом на харьковском направлении, по данным МО РФ, ВСУ потеряли более 230 военнослужащих.
