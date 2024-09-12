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В некоторых населенных пунктах Курской области, куда вторглись украинские боевики, были созданы подобия концлагерей для жителей, не успевших эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД РФ.
Согласно полученным данным, в подобные концлагеря украинские боевики насильно сгоняли жителей российского приграничья.
Этому свидетельствует информация, полученная от жителей курского приграничья, которую удалось собрать штабу Российского Красного Креста в Курске.
Кроме того, украинские военные использовали россиян для съемки пропагандистских видеороликов иностранными журналистами.
Напомним, армия России проводит контрнаступление в Курской области для вытеснения украинских сил из Курской области. По официальным данным Минобороны РФ, уже освобождено от ВСУ 10 российских сел. Российские военные продолжают успешно давить противника в регионе.
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«В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — говорится в документе.
Этому свидетельствует информация, полученная от жителей курского приграничья, которую удалось собрать штабу Российского Красного Креста в Курске.
Кроме того, украинские военные использовали россиян для съемки пропагандистских видеороликов иностранными журналистами.
Напомним, армия России проводит контрнаступление в Курской области для вытеснения украинских сил из Курской области. По официальным данным Минобороны РФ, уже освобождено от ВСУ 10 российских сел. Российские военные продолжают успешно давить противника в регионе.
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Элина Позднякова