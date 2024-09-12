Российское контрнаступление в Курской области впервые прокомментировал глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках совместной конференции с литовским лидером Гитанасом Науседой.
«Россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, все идет по нашему украинскому плану», — сказал Зеленский, однако не стал раскрывать никаких подробностей.
Украина напала на Курскую область в начале августа. Как заявляло командование ВСУ, таким образом планировалось отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.
Зеленский же все время противоречит сам себе, говоря о возможных переговорах с Москвой, но при этом, гастролируя по Западу и Европе и выклянчивая военную и финансовую помощь.
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Никита Кротов