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Украинские боевики в Погребках Курской области сожгли православную церковь. Об этом рассказал российский военнослужащий группировки войск «Север», его слова приводит ТАСС.
«Украинские солдаты получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе», — сказал российский боец.
Он отметил, что в Погребках российские военные уничтожили не только боевиков ВСУ, но и американскую бронетехнику Bradley двумя ударами БПЛА.
На сегодняшний день бойцы подразделений группировки войск «Север» продолжают продвижение в Курской области вперед. Российские силы выбивают украинских боевиков из населенных пунктов российского приграничья, уничтожают их укрепленные позиции и берут в плен.
Об освобождении Погребков Минобороны РФ официально сообщило 28 февраля.
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