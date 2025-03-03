ВСУ вывели с линии фронта практически все танки Abrams, пишут СМИ

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Практически все американские танки Abrams вывели с фронта боевики ВСУ на фоне активности российских дронов. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники среди высокопоставленных военных чиновников Украины.
«Из 31 высокотехнологичного танка Abrams, которые США поставили Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем многие были выведены из строя беспилотниками... Почти все остальные были выведены с линии фронта», — сказано в материале.Украинские боевики в разговоре с журналистами пояснили, что несут большие потери в плане техники и личного состава именно из-за дронов.
Ранее стало известно, какая страна выступила за отправку своих войск на Украину.
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Никита Кротов