Трамп объявил о прекращении всей военной помощи Украине

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США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.
Речь идёт не о полном прекращении поддержки навсегда, а о временной паузе, которая продлится до оценки Вашингтоном действий украинской стороны как удовлетворительных.
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«Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам», — объявил ведущий в эфире Fox News.Ранее сообщалось, что в России отреагировали на отказ Зеленского от территориальных уступок, назвав президента Украины «диктатором и узурпатором со скудоумием», раз тот не готов идти на уступки ради мирного разрешения конфликта с РФ.
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Мария Моисеева