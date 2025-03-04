Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Трамп объявил о прекращении всей военной помощи Украине

Трамп объявил о прекращении всей военной помощи Украине

Fox News: Трамп приостановил всю военную помощь Украине после спора с Зеленским
Фото: iStock/Vlad Yushinov

Фото: iStock/Vlad Yushinov

США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.
Речь идёт не о полном прекращении поддержки навсегда, а о временной паузе, которая продлится до оценки Вашингтоном действий украинской стороны как удовлетворительных.

«Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам», — объявил ведущий в эфире Fox News.
Ранее сообщалось, что в России отреагировали на отказ Зеленского от территориальных уступок, назвав президента Украины «диктатором и узурпатором со скудоумием», раз тот не готов идти на уступки ради мирного разрешения конфликта с РФ.

Читайте также:

Shot: В Сызрани в районе НПЗ прогремели взрывы, возможно атакуют БПЛА ВСУ

Фицо выступил с новой угрозой в сторону Украины

США готовятся смягчить санкции в отношении России
#сша
#помощь
#трамп
#украина
#сво
«Диктатор со скудоумием»: В России отреагировали на отказ Зеленского от территориальных уступок
Рогов назвал скудоумием слова Зеленского об отказе территориальных уступок РФ
04 марта 2025, 03:02

Владимир Зеленский

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал отказ президента Украины Владимира Зеленского от территориальных уступок для мирного урегулирования «скудоумием».
По словам Рогова, Зеленский, являясь «нелегитимным узурпатором», игнорирует судьбу граждан, продолжая эскалацию конфликта. Ранее Зеленский заявил на саммите в Лондоне, что Украина не признает уступки ради мира, сообщает The Guardian.

«От чего имени говорит Зеленский? Это диктатор, который еще рассказывает, что признавать, а что нет. Это смешно по определению. Мнение Зеленского никого не интересует», — отрезал Рогов в разговоре с РИА Новости.
Он подчеркнул, что ежедневное промедление стоит Украине новых жертв среди мобилизованных, а позиция Зеленского, по его мнению, приближает риски глобального конфликта.

«Он своим поведением демонстрирует всему миру, что жаждет развязывания Третьей мировой войны», — заключил Рогов.
Ранее сообщалось, что в районе нефтеперерабатывающего завода в Сызрани произошли взрывы и стрельба, сопровождавшиеся яркими вспышками в небе. Работает система ПВО. Предварительно, БПЛА ВСУ проводят очередную атаку.

Читайте также:

Слюсарь: после атаки БПЛА в Ростовской области загорелись НПЗ и склад на промобъекте

«Она сказала ДА!»: Руслан Нигматуллин выложил ролик признания с кольцом ведущей, которая моложе его на 28 лет

СБУ заочно предъявила Лепсу обвинения в поддержке СВО на Украине
#сша
#безопасность
#украина
#зеленский
#владимир рогов
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Shot: В Сызрани в районе НПЗ прогремели взрывы, возможно атакуют БПЛА ВСУ
04 марта 2025, 02:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

В районе нефтеперерабатывающего завода в Сызрани произошли взрывы и стрельба, сопровождавшиеся яркими вспышками в небе. Работает система ПВО. По данным Telegram-канала Shot, местные жители сообщили о трёх-пяти громких хлопках, от которых в домах задрожали окна.
Предположительно, НПЗ подвергся атаке со стороны украинских БПЛА. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана супружеская пара, подозреваемая в убийстве и расчленении тела знакомого. После расчленения трупа останки были помещены в два чемодана и оставлены на берегу Невы.

Также в ночь с 3 на 4 марта Трамп рассказал в эфире Fox News, что принес России «лишь горе» и ничего больше.

Читайте также:

«Извиняться за это, вы в своем уме?»: Захарова назвала позором реакцию на исполнение «Катюши» в Молдавии

Вдова Бувайсара Сайтиева раскрыла новые обстоятельства смерти борца

«Она сказала ДА!»: Руслан Нигматуллин выложил ролик признания с кольцом ведущей, которая моложе его на 28 лет
#стрельба
#взрывы
#жители
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп рассказал, что принес России «лишь горе» и ничего больше
04 марта 2025, 02:22

Фото: iStock/donfiore

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политика в отношении России принесла стране «только горе». Такое утверждение раздалось в эфире Fox News.
Трамп подчеркнул свою роль поставок противотанковых комплексов Javelin Украине для сдерживания российской армии. В эфире Fox News политик отметил, что санкции и военная помощь Киеву, включая Javelin, стали ключевыми инструментами давления на РФ.

«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России», — сказал президент США.
После его конфликта с Зеленским 28 февраля в Белом доме не исключили свёртывания даже косвенной помощи для ВСУ: разведданных, обучения военных и работы кол-центра США в Германии для помощи Украине. В то же время об отсутствии прямой военной помощи Киеву Трамп заявлял еще 26 февраля.

Читайте также:

«Она сказала ДА!»: Руслан Нигматуллин выложил ролик признания с кольцом ведущей, которая моложе его на 28 лет

Вдова Бувайсара Сайтиева раскрыла новые обстоятельства смерти борца

Россиянам рассказали, что Сбер снизил ставки по ипотеке
#сша
#помощь
#дональд трамп
#киев
#военная помощь
#сво
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Слюсарь: после атаки БПЛА в Ростовской области загорелись НПЗ и склад на промобъекте
03 марта 2025, 23:18

Фото: iStock/bbsferrari

В результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области произошло два возгорания: на нефтепроводе (в Чертковском районе) и на складе промобъекта (в селе Сохрановка). Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.
Персонал обоих объектов эвакуирован, предварительно пострадавших нет. Информация уточняется.

На оба места возгорания выехали дежурные экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ всеми силами пытаются удержать Часов Яр и перебрасывают туда резервы. Глава ДНР Денис Пушилин при этом отметил, что на Краснолиманском направлении российские силы планомерно улучшают свои позиции «без серьезных рывков».

Читайте также:

Посол России раскрыл планы Ирландии по Украине

США готовятся смягчить санкции в отношении России

Эрдоган оценил возможность мира на Украине без участия обеих сторон конфликта
#бпла
#telegram
#информация
#всу
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США готовятся смягчить санкции в отношении России
Reuters: США готовят список санкций против России, которые могут смягчить
03 марта 2025, 22:42

Фото: istockphoto/designer491

Перечень антироссийских санкций, которые возможно смягчить в ходе переговоров, готовит официальный Вашингтон. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
«Ведомства в настоящий момент разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов», — сказано в материале.
Уточняется, что республиканцы рассматривают пути частичного снятия ограничений в рамках расширения дипломатических усилий по налаживанию отношений с российской стороной и поиску вариантов урегулирования украинского кризиса.

Перечень поручено подготовить Госдепу и Минфину США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год.

Читайте также:

Посол России раскрыл планы Ирландии по Украине

Эрдоган оценил возможность мира на Украине без участия обеих сторон конфликта

Фицо выступил с новой угрозой в сторону Украины
#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#кризис
#санкции
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате