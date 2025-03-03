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Украина активно ищет замену американским ПВО — Forbes

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Замену американским системам противовоздушной обороны активно ищет Украина. Об этом пишет издание Forbes.
«После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете... Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на вооружении Украины, включая ракеты ПВО», — сказано в материале.
Уточняется, что по кредитному финансированию Киев может получить от Лондона пять тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, которые производит французская Thales.

В минувшую пятницу, 28 февраля, президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум. Глава киевского режима должен подписать соглашение о редкоземах и согласиться на мир, либо Украина останется без американской поддержки.

Ранее сообщалось, с чем сравнили ссору Зеленского с Трампом.

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Стубб сравнил спор Трампа и Зеленского в Белом доме с ссорой в браке
03 марта 2025, 16:00

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Финляндии Александр Стубб сравнил перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом с ссорой между супругами, его слова приводит Bloomberg.
«Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше», — заявил Стубб.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отмечал, что Зеленский на встрече с Трампом вел себя как «типичная бывшая», желающая просто спорить, а не решать проблемы.

Напомним, Трамп принял Зеленского в Белом доме в минувшую пятницу, 28 февраля. Должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам, однако во время диалога обстановка стала накаляться, и украинскую делегацию попросили покинуть здание Белого дома.

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Трамп планирует обсудить целесообразность военной помощи Украине
NYT: Трамп и его команда 3 марта обсудят прекращение помощи Украине
03 марта 2025, 15:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с участниками своей команды по национальной безопасности прекращение военной помощи Украине со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.
«В понедельник Трамп встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины», — говорится в статье.

Отмечается, что Трамп обсудит со сторонниками целесообразность дальнейшей поддержки Украины. Речь пойдет о поставках вооружения для Киева, которые одобрил предшественник Трампа Джо Байден.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на европейского чиновника, писал, что некоторые советники Трампа настаивают на отставке Владимира Зеленского как части любой возможной сделки с Украиной.

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В Британии опровергают сведения о предложении по перемирию на Украине, пишут СМИ
Bloomberg: в Британии опровергли сведения о предложении по перемирию на Украине
03 марта 2025, 15:21

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Сведения о совместном с Парижем предложении воздушного и морского перемирия, а также в отношении украинской энергоинфраструктуры опровергли в Лондоне. Как уточнили журналисты Bloomberg, оно бы длилось в течение месяца.
«Один британский чиновник отрицает, что подобное перемирие было согласовано как часть плана», — сказано в статье.
Собеседник агентства уточнил, что нет никаких договоренностей по срокам возможного прекращения огня.

Перед этим генерал ВСУ Михаил Драпатый признал потери среди украинских боевиков. Офицер не уточнил точное количество, а также местоположение военного объекта.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Генерал ВСУ признал потери боевиков при ударе по полигону
Генерал ВСУ Драпатый признал потери боевиков при ударе по полигону
03 марта 2025, 13:29

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Потери среди украинских боевиков при ударе по полигону признали в командовании ВСУ. В частности, об этом сообщил украинский генерал Михаил Драпатый.
«(…) В настоящее время идет расследование обстоятельств», — сказано в сообщении офицера в Telegram-канале.

При этом точные потери Драпатый не назвал, а также не уточнил местоположение военного объекта. Он добавил, что в проведении независимой проверки будет участвовать военная контрразведка, а «тех, кто принимал решение в тот день», и каждого «кто не принимал их вовремя» Драпатый пообещал привлечь к ответственности.

В Минобороны России докладывали, что при помощи комплексов «Искандер» на украинском полигоне Новомосковский в Днепропетровской области были уничтожены до 150 боевиков и до 30 зарубежных инструкторов.

Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации на Украине.

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В Кремле отреагировали на перепалку Зеленского с Трампом
Песков: перепалка Зеленского с Трампом в Белом доме — беспрецедентное событие
03 марта 2025, 12:57

Фото: istockphoto/yulenochekk

Перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме — беспрецедентное событие. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем», — прокомментировал он.
Встреча политиков проходила в минувшую пятницу, 28 февраля. Должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам, однако во время диалога обстановка стала накаляться, и украинскую делегацию попросили покинуть здание Белого дома.

Событие вызвало широкий общественный резонанс. В настоящее время в американской администрации потребовали отставки главы киевского режима.

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