Украина активно ищет замену американским ПВО — Forbes

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Замену американским системам противовоздушной обороны активно ищет Украина. Об этом пишет издание Forbes.
«После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете... Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на вооружении Украины, включая ракеты ПВО», — сказано в материале.Уточняется, что по кредитному финансированию Киев может получить от Лондона пять тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, которые производит французская Thales.
В минувшую пятницу, 28 февраля, президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум. Глава киевского режима должен подписать соглашение о редкоземах и согласиться на мир, либо Украина останется без американской поддержки.
Ранее сообщалось, с чем сравнили ссору Зеленского с Трампом.
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Никита Кротов