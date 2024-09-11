Боевики ВСУ стреляли в спину детям в Курской области

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Боевики ВСУ атаковали в спину покидавших дома детей под Курском. Об этом в беседе с ТАСС рассказала волонтер Виктория Рашина.
«Практически все дети - их было порядка 20, с кем мы воочию сами общались - говорили о том, что они покидали свои дома, убегали под обстрелы, им в спину стреляли...» — сказала собеседница.
Рашина добавила, что родители и бабушки, спасая детей, всячески оберегали их от стресса, закрывая ребятам глаза и отвлекая их мультиками на телефонах.
По словам свидетелей, уточнила волонтер, люди видели убитых мирных жителей, а также расстрелянные машины соседей.
Боевики ВСУ атаковали Курскую область с утра, 6 августа, бои в регионе продолжаются до сих пор.
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Никита Кротов