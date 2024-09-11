Контрнаступление ВС РФ в Курской области, окружение Украинска: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области. По состоянию на утро 11 сентября российским бойцам удалось уже освободить 10% от занятой украинскими боевиками территории в российском приграничье. Тем временем ВС РФ взяли Украинск в тактическое окружение и продолжают продвигаться к Покровску.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 11 сентября приводит редакция «Радио 1».
Сейчас идут зачистки лесополосы, противника активно отодвигают от Коренево, ночью была нарушена логистика ВСУ. Украинцы на позициях пока не понимают что происходит, массово сдаются в плен, погибают и убегают.
Российские пехотинцы продвинулись ещё на три километра от Бяхова и зашли в Обуховку, зачистив от боевиков ВСУ это село, сейчас проводится его зачистка.
Ключевую роль здесь будет играть занятие Любимовки и соседнего Зелёного Шляха, через которые идут основные пути снабжения украинских террористов в курском приграничье.
Также пошли сообщения о боях в селе Новый Путь на границе Курской и Сумской областей. Поселок расположен в 25 км от имевшейся два дня назад линии фронта.
По состоянию на утро 10 населённых пунктов в Курской области освобождены от оккупантов.
Чуть западнее российские бойцы освободили Сухой Яр и зашли на территорию соседней Лысовки. По утренним данным, населенный пункт также перешел под контроль 114-й бригады ВС РФ. Большая часть зданий в городе уцелела, а российская армия рванула дальше. Предполагается, что Покровск будут зажимать с флангов.
ВС России обходят Украинск с севера, при этом противник вынужден перебрасывать туда элитные части в попытках стабилизировать фронт.
Украинский военный паблик Deep State сообщает, что российские войска продолжают продвигаться в районе Покровска-Курахово.
По последним данным, ВСУ в Украинске попали в тактическое окружение.
После освобождения Водяного идут бои за территорию шахты Южнодонбасская №3. Западнее Угледара российская армия форсировала реку Кашлагач еще в одном месте, создав очередной плацдарм для дальнейшего наступления. Армия России стремится выйти к селу Богоявленка и трассе Великая Новоселка-Курахово, что отрежет группировку ВСУ от снабжения.
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Курская область10 сентября армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области.
«Подразделения 51-го парашютно-десантного полка, 155-й бригады морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии успешно продвинулись у н.п. Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Снагость, Апанасовка, шли бои за Викторовку. При этом противник днем сохранял активность в Суджанском районе, где шли встречные бои у Черкасской Конопельки, Камышевки, Марьевки и Борок», — писал Telegram-канал «Два майора».
Сейчас идут зачистки лесополосы, противника активно отодвигают от Коренево, ночью была нарушена логистика ВСУ. Украинцы на позициях пока не понимают что происходит, массово сдаются в плен, погибают и убегают.
Российские пехотинцы продвинулись ещё на три километра от Бяхова и зашли в Обуховку, зачистив от боевиков ВСУ это село, сейчас проводится его зачистка.
Ключевую роль здесь будет играть занятие Любимовки и соседнего Зелёного Шляха, через которые идут основные пути снабжения украинских террористов в курском приграничье.
Также пошли сообщения о боях в селе Новый Путь на границе Курской и Сумской областей. Поселок расположен в 25 км от имевшейся два дня назад линии фронта.
По состоянию на утро 10 населённых пунктов в Курской области освобождены от оккупантов.
Алаудинов: Российские войска освободили населенные пункты в Курской области
Покровское направлениеВ центре Гродовки установлен флаг России. При этом поселок еще не полностью под контролем ВС РФ, украинцы остаются в его западной части.
Чуть западнее российские бойцы освободили Сухой Яр и зашли на территорию соседней Лысовки. По утренним данным, населенный пункт также перешел под контроль 114-й бригады ВС РФ. Большая часть зданий в городе уцелела, а российская армия рванула дальше. Предполагается, что Покровск будут зажимать с флангов.
ВС России обходят Украинск с севера, при этом противник вынужден перебрасывать туда элитные части в попытках стабилизировать фронт.
Украинский военный паблик Deep State сообщает, что российские войска продолжают продвигаться в районе Покровска-Курахово.
«Они прошли более чем на три километра на запад со стороны Мемрика, вклинившись между Селидово и Украинском. Также россияне продвинулись в самом Украинске и в деревне Мариновка к северу от Селидово», — говорится в сообщении.
По последним данным, ВСУ в Украинске попали в тактическое окружение.
Угледарское направлениеРоссийские бойцы продвигаются к востоку Угледара.
«Враг находится буквально на волосок от потери дороги Курахово — Угледар. Без этой трассы, которую наши подразделения взяли под огневой контроль, гарнизон противника не сможет получать снабжение и подкрепление», — пишет военкор Александр Сладков.
После освобождения Водяного идут бои за территорию шахты Южнодонбасская №3. Западнее Угледара российская армия форсировала реку Кашлагач еще в одном месте, создав очередной плацдарм для дальнейшего наступления. Армия России стремится выйти к селу Богоявленка и трассе Великая Новоселка-Курахово, что отрежет группировку ВСУ от снабжения.
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Часовоярское направлениеВ пригороде Часов Яра армия России освободила поселок Григоровка. Теперь давление на Часов Яр будет усилено с еще одного направления. В городе идут городские бои, активно работают артиллерия и FPV-дроны с обеих сторон.
Купянское направлениеЗдесь российские бойцы продолжают расширять зону контроля к западу от Песчаного. Наши ребята приближаются к Кругляковке, которая расположена на берегу Оскола. К северо-западу от Купянска российские силы расширяют подконтрольную территорию вокруг Синьковки.
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Элина Позднякова