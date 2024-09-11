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Контрнаступление ВС РФ в Курской области, окружение Украинска: последние новости СВО

11 сентября 2024, 11:46
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области. По состоянию на утро 11 сентября российским бойцам удалось уже освободить 10% от занятой украинскими боевиками территории в российском приграничье. Тем временем ВС РФ взяли Украинск в тактическое окружение и продолжают продвигаться к Покровску.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 11 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область

10 сентября армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области.



«Подразделения 51-го парашютно-десантного полка, 155-й бригады морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии успешно продвинулись у н.п. Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Снагость, Апанасовка, шли бои за Викторовку. При этом противник днем сохранял активность в Суджанском районе, где шли встречные бои у Черкасской Конопельки, Камышевки, Марьевки и Борок», — писал Telegram-канал «Два майора».

Сейчас идут зачистки лесополосы, противника активно отодвигают от Коренево, ночью была нарушена логистика ВСУ. Украинцы на позициях пока не понимают что происходит, массово сдаются в плен, погибают и убегают.

Российские пехотинцы продвинулись ещё на три километра от Бяхова и зашли в Обуховку, зачистив от боевиков ВСУ это село, сейчас проводится его зачистка.

Ключевую роль здесь будет играть занятие Любимовки и соседнего Зелёного Шляха, через которые идут основные пути снабжения украинских террористов в курском приграничье.

Также пошли сообщения о боях в селе Новый Путь на границе Курской и Сумской областей. Поселок расположен в 25 км от имевшейся два дня назад линии фронта.

По состоянию на утро 10 населённых пунктов в Курской области освобождены от оккупантов.

Алаудинов: Российские войска освободили населенные пункты в Курской области
Алаудинов: Российские войска освободили населенные пункты в Курской области

Покровское направление

В центре Гродовки установлен флаг России. При этом поселок еще не полностью под контролем ВС РФ, украинцы остаются в его западной части.
Чуть западнее российские бойцы освободили Сухой Яр и зашли на территорию соседней Лысовки. По утренним данным, населенный пункт также перешел под контроль 114-й бригады ВС РФ. Большая часть зданий в городе уцелела, а российская армия рванула дальше. Предполагается, что Покровск будут зажимать с флангов.

ВС России обходят Украинск с севера, при этом противник вынужден перебрасывать туда элитные части в попытках стабилизировать фронт.
Украинский военный паблик Deep State сообщает, что российские войска продолжают продвигаться в районе Покровска-Курахово.
«Они прошли более чем на три километра на запад со стороны Мемрика, вклинившись между Селидово и Украинском. Также россияне продвинулись в самом Украинске и в деревне Мариновка к северу от Селидово», — говорится в сообщении.

По последним данным, ВСУ в Украинске попали в тактическое окружение.

Угледарское направление

Российские бойцы продвигаются к востоку Угледара.

«Враг находится буквально на волосок от потери дороги Курахово — Угледар. Без этой трассы, которую наши подразделения взяли под огневой контроль, гарнизон противника не сможет получать снабжение и подкрепление», — пишет военкор Александр Сладков.

После освобождения Водяного идут бои за территорию шахты Южнодонбасская №3. Западнее Угледара российская армия форсировала реку Кашлагач еще в одном месте, создав очередной плацдарм для дальнейшего наступления. Армия России стремится выйти к селу Богоявленка и трассе Великая Новоселка-Курахово, что отрежет группировку ВСУ от снабжения.

В США предсказали Украине тяжелую зиму
В США предсказали Украине тяжелую зиму

Часовоярское направление

В пригороде Часов Яра армия России освободила поселок Григоровка. Теперь давление на Часов Яр будет усилено с еще одного направления. В городе идут городские бои, активно работают артиллерия и FPV-дроны с обеих сторон.

Купянское направление

Здесь российские бойцы продолжают расширять зону контроля к западу от Песчаного. Наши ребята приближаются к Кругляковке, которая расположена на берегу Оскола. К северо-западу от Купянска российские силы расширяют подконтрольную территорию вокруг Синьковки.

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Боевики ВСУ стреляли в спину детям в Курской области
ТАСС: Боевики ВСУ стреляли в спину детям в Курской области
11 сентября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ атаковали в спину покидавших дома детей под Курском. Об этом в беседе с ТАСС рассказала волонтер Виктория Рашина.
«Практически все дети - их было порядка 20, с кем мы воочию сами общались - говорили о том, что они покидали свои дома, убегали под обстрелы, им в спину стреляли...» — сказала собеседница.

Рашина добавила, что родители и бабушки, спасая детей, всячески оберегали их от стресса, закрывая ребятам глаза и отвлекая их мультиками на телефонах.

По словам свидетелей, уточнила волонтер, люди видели убитых мирных жителей, а также расстрелянные машины соседей.

Боевики ВСУ атаковали Курскую область с утра, 6 августа, бои в регионе продолжаются до сих пор.

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Боевики ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области более 10 раз
ВСУ более 10 раз пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области
11 сентября 2024, 11:49

Фото: istockphoto/Vadym Terelyuk

Боевики Вооруженных сил Украины за прошедшую ночь пытались более десяти раз атаковать объекты энергетики Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Атаки на подстанции зафиксированы в Днепрорудном, пгт Михайловка, в Васильевском районе и Мелитополе», — написал он.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отработали слаженно, подстанции не получили повреждений, а электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Батальон ВСУ, состоящий из преступников, намерен принять на службу осужденных убийц. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Батальон ВСУ, состоящий из преступников, намерен принять на службу осужденных убийц
CNN: состоящий из преступников батальон ВСУ хочет принять осужденных убийц
11 сентября 2024, 11:35

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Батальон Вооруженных сил Украины, состоящий из преступников, намерен принять на службу осужденных убийц. Об этом информирует CNN.
В материале отмечается, что военнослужащие батальона «Шквал» обратились с просьбой разрешить осужденным за убийство преступникам присоединиться к их отряду. По их мнению, эти осужденные обладают навыками, которые необходимы на поле боя.

Помимо этого, заключенные рассказали, что на фронт отправляют без достаточной подготовки, что создает проблемы для обороны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что Украине дали понять, что союзники не могут обеспечить её необходимыми сотнями миллиардов долларов поддержки, которые требуются для достижения «полной победы» в конфликте с Россией.

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Алаудинов: Российские войска освободили населенные пункты в Курской области
Алаудинов: Бойцы РФ освободили несколько населенных пунктов в Курской области
11 сентября 2024, 11:32

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили от боевиков ВСУ несколько населенных пунктов в Курской области. Об этом утром 11 сентября сообщил в телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«С той стороны у нас зашла 155-я бригада морской пехоты. Вообще хочу сказать, что это очень героические, очень достойные ребята. <...> Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника», – сказал Алаудинов.

По сообщению генерал-майора, на суджанском направлении, где находятся возглавляемые им подразделения, за последние сутки российские военные уничтожили несколько единиц вражеской техники. При этом противник не смог продвинуться.

Также 11 сентября командир спецназа сообщил, что из-за больших потерь ВСУ вывели из Курской области своих иностранных наемников – на линии боевого соприкосновения остались только украинские военнослужащие.

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#военные
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#курская область
#украина
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#спецоперация
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Боец ВС РФ рассказал, что при обороне села Малая Локня под Курском прощался с женой
Участвовавший в защите Малой Локни боец сообщил, что пять раз прощался с родными
11 сентября 2024, 10:54

Фото: istock/Prostock-Studio

Командир батальона 44-го армейского корпуса Александр Данилов, участвовавший в обороне села Малая Локня в Курской области рассказал, что во время блокады он пять раз прощался с родными. Об этом информирует РИА Новости.
«Ну я жене пять раз писал, что все, «пока» смсками», — рассказал он.

Боец поделился, что после выхода из окружения сразу позвонил супруге и детям, которых у него трое. По его словам, выстоять помогла вера в Бога. Военный рассказал, что раньше такое видел только в кино. Он подчеркнул, что не предполагал, что сам столкнется с этим.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что российские военные не дали украинской армии прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Враг был уничтожен на подступах к специальному объекту.

МО: ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах Marder и Stryker
МО: ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах Marder и Stryker

Военный эксперт Юрий Подоляка рассказал, что вместе с военными из 1009-го полка плечом к плечу за село сражались солдаты из 9-го и 30-го полков 18-ой мотострелковой дивизии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей
WSJ: Запад не может предоставить Украине сумму, необходимую ей для «победы»
11 сентября 2024, 10:32

Фото: istockphoto/reflection_art

Украине дали понять, что союзники не могут обеспечить её необходимыми сотнями миллиардов долларов поддержки, которые требуются для достижения «полной победы» в конфликте с Россией. Об этом информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
«Киеву сказали, что полная украинская победа потребует от Запада предоставления сотен миллиардов долларов на поддержку», — отмечается в сообщении.
По данным газеты, подобное нереально сделать ни Европе, ни Соединенным Штатам Америки.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили в Курской области населенные пункты Снагость и Апанасовка. Помимо этого зачистили от ВСУ 10-й Октябрь и Гордеевку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Боевики ВСУ атаковали пытавшихся скрыться в полях жителей Курской области
11 сентября 2024, 10:13

Фото:istockphoto/Mariia Kokorina

Огонь по пытавшимся скрыться в полях жителям Курской области открыли боевики ВСУ, пишет РИА Новости, ссылаясь на кадры с разведывательного беспилотника, которые оказались в их распоряжении, благодаря российским военным.
Уточняется, что видеозапись была сделана 7 августа, однако обнародовали ее только сейчас, поскольку бойцы 44-го армейского корпуса ВС РФ находились в окружении.

На кадрах запечатлены до 12 гражданских, которые убегают по дороге и полям в направлении Новоивановки. За ними смотрит украинский беспилотник. После происходят два взрыва, видно стрельбу боевой машины пехоты Украины по разбегающимся мирным гражданам.

Украина напала на Курскую область 6 августа.

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WSJ: Запад склоняет Киев к более реалистичному «плану Б» в войне с Россией
11 сентября 2024, 09:46

Фото: istockphoto/Photoboyko

США и страны Европы подталкивают Киев к разработке реального плана действий, который можно будет осуществить в 2025 году. Также, по мнению союзников, Украине следует сформировать более реалистичные цели.
Об этом пишут обозреватели издания The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что партнёры на Западе заставляют Украину задуматься о плане Б для противостояния с Россией.

Авторы материала пишут, что хотя западные страны по-прежнему поддерживают долгосрочные цели Зеленского, подразумевающие возвращение утраченных регионов, некоторые европейские дипломаты отмечают, что Киеву следует ставить перед собой более реалистичные цели, чтобы западные политики могли внятно объяснить своим избирателям необходимость военной и другой помощи Украине.

Для полной победы Украины необходимы сотни миллиардов долларов, которые не способны предоставить Киеву ни США, ни Евросоюз. Поэтому Запад и пытается склонить киевские власти к разработке более реалистичного плана Б, заключают авторы статьи.

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Появилась новая информация о контрнаступлении ВС России под Курском
Mash: Снагость и Апанасовка в Курской области перешли под контроль ВС России
11 сентября 2024, 09:34

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Российские военные освободили в Курской области населенные пункты Снагость и Апанасовка. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сообщается, что военные ВС РФ начали зачистку указанных населенных пунктов. Помимо этого, по данным канала, 10-й Октябрь и Гордеевка за ночь были полностью зачищены. Боевиков Вооруженных сил Украины в них нет, однако единичное присутствие заблудившихся вражеских ДРГ не исключается.

За ночь российские войска продолжили локальное контрнаступление в регионе, продвинувшись на 150 квадратных километров. В операции задействованы морские пехотинцы из 155-й и 810-й бригад, а также 56-й полк ВДВ.

Помимо этого, в результате операций освобождены села Коренево, Кульбаки, Мартыновка и посёлок Нечаев. Часть войск подошла вплотную к населённому пункту Свердликово, который находится близко к Судже, готовится штурм. Остатки боевиков ВСУ выдавливаются с боем на юго-востоке Кореневского района.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота начали контрнаступление в Курской области и захватили в плен отступавшую группу из шести штурмовиков ВСУ.

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#контрнаступление
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