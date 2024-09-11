Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Батальон Вооруженных сил Украины, состоящий из преступников, намерен принять на службу осужденных убийц. Об этом информирует CNN.
В материале отмечается, что военнослужащие батальона «Шквал» обратились с просьбой разрешить осужденным за убийство преступникам присоединиться к их отряду. По их мнению, эти осужденные обладают навыками, которые необходимы на поле боя.
Помимо этого, заключенные рассказали, что на фронт отправляют без достаточной подготовки, что создает проблемы для обороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Украине дали понять, что союзники не могут обеспечить её необходимыми сотнями миллиардов долларов поддержки, которые требуются для достижения «полной победы» в конфликте с Россией.
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Помимо этого, заключенные рассказали, что на фронт отправляют без достаточной подготовки, что создает проблемы для обороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Украине дали понять, что союзники не могут обеспечить её необходимыми сотнями миллиардов долларов поддержки, которые требуются для достижения «полной победы» в конфликте с Россией.
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Дарья Осипова