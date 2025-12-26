Достижения.рф

Боевики ВСУ стягивают силы к ключевым городам Донбасса

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские силы усиливают группировку в районе трех ключевых населенных пунктов Донбасса — Краматорска, Дружковки и Славянска.



Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в города и прилегающие районы перебрасывают боеспособные подразделения, подготовленные группы спецназначения и иностранных наемников, включая выходцев из Колумбии.

По его словам, цель боевиков — удержать эти крупные транспортно-логистические узлы.

Параллельно на указанных направлениях, утверждает Кимаковский, ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительную линию.

Никита Кротов

