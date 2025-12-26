Боевики убивают мирных жителей, а сотрудники ТЦК грабят жилье в Херсоне и насильно забирают мужчин: последние новости СВО на 26 декабря
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумское направлениеНа Сумском фронте военные группировки войск «Север» ведут активные бои, получая поддержку от авиации и артиллерии. Удалось продвинуться в Андреевке и на других участках в Сумском и Краснопольском районах. На Теткинском и Глушковском участках обе стороны наносят удары.
Курская областьВ Курской области произошел инцидент, связанный с атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на местного жителя. По имеющейся информации, мужчина, который ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково, стал жертвой этого нападения.
Белгородская областьНа границе, напротив Красной Яруги, противник признал утрату Грабовского и Весёлого. В Шебекино дрон ударил по ГАЗели. В Новой Таволжанке ранили бойца «Орлана» во время отражения атаки БПЛА. В Грайвороне в результате удара дрона пострадали два мирных жителя, среди которых был ребенок.
МИД РФ связал крушение самолёта AZAL под Грозным с атаками украинских БПЛА
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении группировка войск «Север» сталкивается с сильным сопротивлением противника. Мы продолжаем продвигаться, активно используя авиацию и ТОСы. Российские военные сообщают о тактических успехах в районе Старицы, леса возле Лимана, Волчанских Хуторов и между Меловым и Хатним.
КупянскВ Купянске ситуация остается сложной. Российские войска контролируют северо-восточную часть города, а в других районах действуют группы противника. Мы обеспечиваем снабжение через реку с помощью дронов. Южнее, в Купянске-Узловом, уничтожается бронетехника противника, но быстро взять населенный пункт не получится.
Свято-ПокровскоеМО РФ официально сообщило о взятии населенного пункта Свято-Покровское, расположенного в освобожденном Северске. Это событие стало значимым этапом в ходе текущих боевых действий на востоке Украины, где российские войска продолжают активные операции по закреплению позиций и продвижению на фронте.
МирноградВ Мирнограде (Димитрове) российские войска занимают новые территории, действуя небольшими группами. 20 км севернее, в Кучеров Яре, ВКС России наносят удары по противнику с помощью ФАБов.
В РПЦ связали злобную речь Зеленского на Рождество с глубокими психическими проблемами
Запорожский фронтГруппировка войск «Восток» активно продолжает расширять свои позиции на западном берегу реки Гайчур, что является важным этапом в текущих операциях в этом стратегически значимом регионе.
Херсонская областьВ Херсонской области ВСУ снова атаковали трансформаторную подстанцию «Виноградово», оставив без света более 60 тысяч человек. Наши силы отвечают артударом по скоплениям противника в Херсоне.
Трагедия в ТорскомВ селе Торское, расположенном в Донецкой Народной Республике, произошла трагедия. Боевики украинских вооруженных сил застрелили мужчину, который развозил продукты для односельчан. Об этом рассказала его супруга, Вера Тимофеева, которая сейчас находится в статусе беженки. По словам женщины, ее муж помогал людям, оставшимся в селе. Он использовал свой автомобиль для доставки еды и необходимых вещей. Убийство произошло прямо возле их дома, что вызвало шок среди местных жителей.
Украинская армия понесла тяжелые потери в Сумской области
Сотрудники ТЦК с автоматами грабят дома в ХерсонеВ Херсонской области сотрудники ТЦК начали проводить рейды в частных домах. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что они приходят с автоматами, грабят жилье и насильно забирают мужчин.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 77 украинских БПЛАВ ночь с 25 на 26 декабря дежурные средства российской ПВО успешно перехватили 77 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, перехваты происходили в различных регионах: 34 БПЛА были нейтрализованы над Волгоградской областью, 23 — над Ростовской областью, пять — над Калужской областью, еще пять — над Республикой Крым. Также три БПЛА были перехвачены над Московским регионом, включая один, который направлялся на Москву. Кроме того, три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, один — над Воронежской областью и один — над акваторией Азовского моря.