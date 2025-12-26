Российские силы ПВО за ночь уничтожили 77 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 25 на 26 декабря. Они перехватили 77 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Тридцать четыре — над Волгоградской областью, двадцать три — над Ростовской областью, пять — над Калужской областью, пять — над Республикой Крым, три — над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, три — над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, один — над Воронежской областью, один — над акваторией Азовского моря.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
