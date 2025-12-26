Российские силы ПВО за ночь уничтожили 77 украинских БПЛА

26 декабря 2025, 07:46

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 25 на 26 декабря. Они перехватили 77 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ