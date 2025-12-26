В Ставрополе пресекли попытку теракта против офицера Минобороны
В Ставрополе пресекли попытку теракта против офицера Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.
По информации СМИ, 18-летняя девушка оказалась под влиянием мошенников. Они, угрожая уголовным преследованием, убедили ее пойти на преступление. Уточняется, что действовала фигурантка по заданию украинских спецслужб и готовила нападение на сотрудника Министерства обороны России.
Злоумышленница получила самодельное взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте и планировала закрепить его на одном из автомобилей, припаркованных рядом с воинской частью. Сотрудники ФСБ обнаружили подозреваемую и задержали ее при попытке реализации замысла.
Возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на совершение террористического акта», «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств», а также «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».
