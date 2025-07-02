Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинского народа
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. В своем посте в социальных сетях он выразил обеспокоенность по поводу демографической ситуации в стране, отметив, что Украина «обезлюдевает» и это не просто миграция, а «страшная трагедия, часть геноцида». Об этом пишет РИА Новости.
По словам Дмитрука, действия главы киевского режима направлены на сохранение власти любой ценой. Он утверждает, что Зеленский «украл у страны не только деньги и жизни, но и целое поколение», добавив, что это включает в себя «украденных детей и надежду».
Депутат призвал украинцев к действиям, заявив, что если режим не будет свергнут и не будет сказано решительное «НЕТ», то через 10-15 лет украинский народ может исчезнуть.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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