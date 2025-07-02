02 июля 2025, 07:45

Депутат Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинского народа

Фото: iStock/lithiumcloud

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. В своем посте в социальных сетях он выразил обеспокоенность по поводу демографической ситуации в стране, отметив, что Украина «обезлюдевает» и это не просто миграция, а «страшная трагедия, часть геноцида». Об этом пишет РИА Новости.