Боевики ВСУ трижды за сутки атаковали дом жителя села Торское в ДНР
Украинские боевики применили тяжёлый беспилотник «Баба Яга» и FPV-дроны против мирных жителей села Торское в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
По сообщениям очевидцев, дом местного жителя подвергся обстрелу трижды за одни сутки. Первое нападение произошло ночью, когда тяжёлый БПЛА сбросил боеприпасы прямо на крышу здания. Позже днём последовало ещё две атаки с использованием высокоскоростных миниатюрных дронов, которые также обрушились на жилые постройки.
Местный житель Денис Кузьминов, ставший жертвой агрессии, заявил, что получил серьёзное осколочное ранение ноги в результате повторного удара.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
