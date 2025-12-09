Бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев за попытки бегства из окруженного Димитрова
Бойцы Вооруженных сил Украины расстреливают своих сослуживцев, когда те пытаются покинуть позиции и сдаться в плен в окруженном Димитрове. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир отделения 9-й бригады 51-й гвардейской армии с позывным «Малёк».
По его словам, военнослужащие ВСУ предпринимают попытки выйти с территории мелкими группами. Однако они сталкиваются с сопротивлением со стороны собственных подразделений, которые применяют против них оружие, не позволяя сдаться в плен.
«Свои же стреляют в спину. Не дают выйти», — сказал «Малёк».Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
