09 декабря 2025, 05:45

Фото: iStock/Tomas Ragina

Бойцы Вооруженных сил Украины расстреливают своих сослуживцев, когда те пытаются покинуть позиции и сдаться в плен в окруженном Димитрове. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир отделения 9-й бригады 51-й гвардейской армии с позывным «Малёк».





По его словам, военнослужащие ВСУ предпринимают попытки выйти с территории мелкими группами. Однако они сталкиваются с сопротивлением со стороны собственных подразделений, которые применяют против них оружие, не позволяя сдаться в плен.





«Свои же стреляют в спину. Не дают выйти», — сказал «Малёк».