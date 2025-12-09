В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

09 декабря 2025, 05:57

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в шести районах Ростовской области

Фото: iStock/bbsferrari

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников ВСУ в небе над Ростовской областью. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в своём Telegram-канале.





Он уточнил, что силы ПВО работали с еще с вечера 8 декабря в нескольких районах, включая Чертковский, Миллеровский, Тацинский, Цимлянский, Сальский и Красносулинский.





«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — объяснил Слюсарь.