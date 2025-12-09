В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА
Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников ВСУ в небе над Ростовской областью. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что силы ПВО работали с еще с вечера 8 декабря в нескольких районах, включая Чертковский, Миллеровский, Тацинский, Цимлянский, Сальский и Красносулинский.
«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — объяснил Слюсарь.В ночь с 8 на 9 декабря в небе над Рязанью также прогремело около десяти взрывов. Очевидцы рассказали, что первые хлопки раздались около 3:30 ночи, при этом их мощность была достаточно сильная, чтобы в домах задрожали не только окна, но и стены.
