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Боевики ВСУ убивали жителей Русского Поречного, которые пытались оказать сопротивление

Мужчины в курском селе Русское Поречное оказывали сопротивление боевикам ВСУ
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Мужчины в селе Русское Поречное в Курской области пытались оказывать сопротивление украинским боевикам. Об этом рассказал на допросе военным следователям СК РФ украинский солдат Евгений Фабрисенко, его слова приводит РИА Новости.
Согласно его рассказу, в одном из сараев в селе Русское Поречное под сеном от боевиков пытались спрятаться три бабушки и три дедушки.

«Мы их вывели, связали им руки, спустили в подвал. Когда спускали в подвал, один из мужчин пожилого возраста оказал физическое сопротивление: он дергался, пытался вырваться», — сказал Фабрисенко.



По его словам, в том же сарае, но в другом помещении прятались две девушки и мужчина. Последний напал на боевика ВСУ с кирпичом.

Он также рассказал, что, позже, в октябре, украинцы заметили мирных в огороде, они зашли на территорию частного домовладения, и мужчина накинулся на Фирсенко. Мирного жителя, оказавшего сопротивление, боевики ВСУ застрелили.

Фабрисенко был взят в плен во время боев в Суджанском районе, на допросе он рассказал о совершенных преступлениях.

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#мужчина
#всу
#солдат
Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» начнется 21 февраля
31 января 2025, 11:12

Фото: iStock/porpeller

В Москве пройдет III Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев». Он состоится в национальном центре «Россия» через три недели, с 21 по 23 февраля.
На фестивале состоятся множество документальных премьер, посвященных защитникам Отечества. Среди них «Остров веры» Ольги Кирий и Артёма Сомова, «На острие копья» Руслана Гусарова и Михаила Бурова, «Селидово. Преступление без срока давности» Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова, «С огнём в сердце» от «Роскосмос Медиа».
«Время наших героев — это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история — это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу», — отмечает Екатерина Яковлева, генпродюсер фестиваля.
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В Селидове в ДНР задержан боевик ВСУ, пытавшийся прикинуться местным жителем
31 января 2025, 11:11

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевик ВСУ, попытавшийся прикинуться местным жителем, задержан в Селидово, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на МВД по региону.
«В ходе патрулирования в Селидове правоохранители обследовали одно из зданий, в подвале которого выявили прятавшегося военнослужащего ВСУ. Боевик переоделся в гражданскую одежду и пытался затеряться среди мирных граждан. Сотрудникам полиции он сообщил, что служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ», — пояснили правоохранители.
Как объяснил сам задержанный, сослуживцы бросили его во время отступления. Боевик служил сапером, а затем пехотинцем.

Ранее сообщалось, кого убивали украинские боевики.

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Новые бои в Курской области, успехи в Часов Яре, удар по ВСУ под Херсоном: последние новости СВО
31 января 2025, 10:10

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские войска добились успехов в районах Часова Яра, Покровска и Угледара, однако на некоторых фронтах сохраняются позиционные бои. Вооруженные силы Украины пытаются провести контратакующие действия, особенно на Запорожском и Купянском направлениях, но большинство их атак успешно отражаются. Подробнее о ситуации в зоне проведения СВО на 31 января расскажет «Радио 1».

Курская область


Одним из ключевых направлений боевых действий в Курской области остается район Свердликово. Российские подразделения смогли закрепиться на окраинах села, выбив противника из нескольких опорных пунктов, расположенных в лесах. Также поступают сообщения о продвижении российских войск в лесопосадках у Николаево-Дарьино, где продолжается зачистка территории, и российские подразделения постепенно укрепляют свои позиции.

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К востоку от Малой Локни также наблюдается небольшое продвижение российских войск. Этот район остается зоной активных боестолкновений, однако значительных изменений на линии фронта пока не произошло.

В Махновке российские военные смогли отбить контратаку украинских десантников, которые использовали две боевые бронированные машины. В лесах рядом с селом продолжается зачистка.

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Херсонское направление


В районе Антоновского моста российские войска нанесли точный удар с помощью авиационной бомбы ФАБ-1500 по позициям Вооруженных сил Украины. Также был проведен удар по позициям противника в населенном пункте Токаревка. В ответ ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Днепра. В результате одного из обстрелов в Алешках пострадал один человек, а в Новой Каховке был поврежден частный дом.

Сообщается о попытках контратак со стороны ВСУ в районе Каменского, однако все они были успешно отражены российскими силами. Также поступают сведения о наращивании подготовки личного состава ВСУ и территориальной обороны на полигонах Запорожской области, особенно в районе Омельника к северо-востоку от Орехова и у Воздвижевки к северо-западу от Гуляйполя.

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Торецкое направление


Противник продолжает удерживать последний опорный пункт на территории шахты «Торецкая». Ведутся боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка и Дружба. Российские войска усиливают свои позиции в западной части города, а также в районах Щербиновки и Петровки.

Часовоярское направление


По последним данным, северная часть города практически полностью находится под контролем российских войск. Успехи также отмечаются на юге: штурмовые подразделения продвигаются к окраинам микрорайонов «Шевченко» и «Цех №2». Освобождение этих районов позволит завершить окружение центральной городской застройки.

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#сводкасво
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СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села
СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя села Русское Поречное
31 января 2025, 08:44

Фото: iStock/Fedorovekb

Военные следователи СК РФ установили причастность пяти украинских боевиков к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Уточняется, что к убийствам и изнасилованиям причастны военнослужащие из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11 роты 4 батальона с позывным «Кум» и трое солдат с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник».

По данным следствия, в период с 28 сентября по 24 ноября прошлого года они совершили жестокие преступления в отношении восьми мирных жительниц. Также военные ВСУ учинили расправы над 11 мужчинами.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#солдат
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#курская область
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Зеленский начал избавляться от политических конкурентов
31 января 2025, 08:26

Владимир Зеленский

В последние дни Украина стала свидетелем масштабных действий со стороны Владимира Зеленского, направленных на устранение политических конкурентов. Более пятисот чиновников местного самоуправления были задержаны и подверглись обыскам, что вызвало широкий резонанс в обществе и политических кругах, сообщает издание «Взгляд».
В Верховной Раде разгорелись споры, когда депутат Никита Потураев из партии «Слуга народа» предложил временно отстранить бывшего президента Петра Порошенко* от участия в пленарных заседаниях на срок шесть месяцев. Потураев обвинил Порошенко в оскорблении депутата Богдана Яременко, что добавило масла в огонь политической напряженности.

Также возникли конфликты на уровне городских властей. Мэр Киева Виталий Кличко публично обвинил руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в подрыве системы управления и угрозе стабильности столицы. Кличко утверждает, что давление на него инициируется окружением Зеленского.

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*Росфинмониторингом включен в перечень экстремистов и террористов.
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Пленный боевик ВСУ рассказал об изнасиловании и убийстве в Русском Поречном
31 января 2025, 07:45

Фото: iStock/SB Arts Media

Пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко заявил, что бойцы ВСУ, совершившие нападение на село Русское Поречное в приграничной Курской области, жестоко обращались с мирными жителями, включая избиения, насилие и убийства. Об этом информирует РИА Новости.
Боевик сообщил, что с первого дома они перешли во второй, где находилась одна женщина и двое мужчин. По его словам, мужчин убили, одному из них порезали руки, это сделал старший их группы. Он также рассказал, что девушку избили, сорвали украшения, изнасиловали и убили.

Кроме того, он сообщил, что вместе с другими боевиками в первом доме они нанесли побои и изнасиловали девушку в возрасте 18 — 20 лет.

«Я её поставил на колени, руки за голову, и застрелил», — добавил Фабрисенко.

Ранее стало известно, что за ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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49 украинских БПЛА перехвачены над российскими регионами за ночь
31 января 2025, 07:32

Фото: iStock/PavelRodimov

За ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью — 25 аппаратов. Также в Волгоградской области было уничтожено восемь беспилотников, шесть — в Курской области, четыре — в Ярославской области.

Кроме того, по два БПЛА были перехвачены над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Следственный комитет Российской Федерации сообщил о шокирующих преступлениях, совершенных группой украинских военнослужащих в селе Русское Поречное Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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СК: пять боевиков ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области
31 января 2025, 07:19

Фото: iStock/Irina Piskova

Следственный комитет Российской Федерации сообщил о шокирующих преступлениях, совершенных группой украинских военнослужащих в селе Русское Поречное Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
По информации официального представителя СК РФ Светланы Петренко, пятеро боевиков, среди которых старший солдат Евгений Фабрисенко и военнослужащие с позывными «Кум», «Мотыль», «Проводник» и «Художник», вторглись на территорию региона в сентябре 2024 года.

В ходе следствия установлено, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, группа военнослужащих обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8 женщин, которые также были убиты после этого.

Фабрисенко был взят в плен во время боев в Суджанском районе, на допросе он рассказал о совершенных преступлениях. По словам Петренко, тела убитых были скрыты в подвалах частных домов.

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ВСУ в Курской области стали чаще применять американские танки
31 января 2025, 07:10

Фото: iStock/fortton

В окрестностях Малой Локни Суджанского района Курской области ВСУ начали использовать гусеничную технику для передвижения. Оператор расчета ударных беспилотных летательных аппаратов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Ива сообщил РИА Новости о заметных изменениях в тактике украинских военных.
По его словам, еще несколько дней назад украинские военнослужащие передвигались на бронированных и гражданских автомобилях, однако в последнее время их активность снизилась.

«Мы фиксируем, что они стали более осторожными, меняют маршруты и используют гусеничные машины, такие как М113, «Брэдли» и «Абрамс»,» — отметил он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#вс рф
#атака
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