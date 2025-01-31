Боевики ВСУ убивали жителей Русского Поречного, которые пытались оказать сопротивление

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Мужчины в селе Русское Поречное в Курской области пытались оказывать сопротивление украинским боевикам. Об этом рассказал на допросе военным следователям СК РФ украинский солдат Евгений Фабрисенко, его слова приводит РИА Новости.
Согласно его рассказу, в одном из сараев в селе Русское Поречное под сеном от боевиков пытались спрятаться три бабушки и три дедушки.
По его словам, в том же сарае, но в другом помещении прятались две девушки и мужчина. Последний напал на боевика ВСУ с кирпичом.
Он также рассказал, что, позже, в октябре, украинцы заметили мирных в огороде, они зашли на территорию частного домовладения, и мужчина накинулся на Фирсенко. Мирного жителя, оказавшего сопротивление, боевики ВСУ застрелили.
Фабрисенко был взят в плен во время боев в Суджанском районе, на допросе он рассказал о совершенных преступлениях.
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«Мы их вывели, связали им руки, спустили в подвал. Когда спускали в подвал, один из мужчин пожилого возраста оказал физическое сопротивление: он дергался, пытался вырваться», — сказал Фабрисенко.
По его словам, в том же сарае, но в другом помещении прятались две девушки и мужчина. Последний напал на боевика ВСУ с кирпичом.
Он также рассказал, что, позже, в октябре, украинцы заметили мирных в огороде, они зашли на территорию частного домовладения, и мужчина накинулся на Фирсенко. Мирного жителя, оказавшего сопротивление, боевики ВСУ застрелили.
Фабрисенко был взят в плен во время боев в Суджанском районе, на допросе он рассказал о совершенных преступлениях.
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Элина Позднякова