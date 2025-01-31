Боевики ВСУ убивали жителей Русского Поречного, которые пытались оказать сопротивление

Российские войска добились успехов в районах Часова Яра, Покровска и Угледара, однако на некоторых фронтах сохраняются позиционные бои. Вооруженные силы Украины пытаются провести контратакующие действия, особенно на Запорожском и Купянском направлениях, но большинство их атак успешно отражаются. Подробнее о ситуации в зоне проведения СВО на 31 января расскажет «Радио 1».