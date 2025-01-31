«‎Я её поставил на колени»: боевик ВСУ рассказал об изнасиловании и убийстве под Курском

Волгоградская область вновь оказалась под угрозой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местные жители сообщают о взрывах и звуках стрельбы в Красноармейском районе, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.