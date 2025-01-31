«‎Я её поставил на колени»: боевик ВСУ рассказал об изнасиловании и убийстве под Курском

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Пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко заявил, что бойцы ВСУ, совершившие нападение на село Русское Поречное в приграничной Курской области, жестоко обращались с мирными жителями, включая избиения, насилие и убийства. Об этом информирует РИА Новости.
Боевик сообщил, что с первого дома они перешли во второй, где находилась одна женщина и двое мужчин. По его словам, мужчин убили, одному из них порезали руки, это сделал старший их группы. Он также рассказал, что девушку избили, сорвали украшения, изнасиловали и убили.
Кроме того, он сообщил, что вместе с другими боевиками в первом доме они нанесли побои и изнасиловали девушку в возрасте 18 — 20 лет.
Ранее стало известно, что за ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Кроме того, он сообщил, что вместе с другими боевиками в первом доме они нанесли побои и изнасиловали девушку в возрасте 18 — 20 лет.
«Я её поставил на колени, руки за голову, и застрелил», — добавил Фабрисенко.
Ранее стало известно, что за ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова