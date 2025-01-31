СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села

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Военные следователи СК РФ установили причастность пяти украинских боевиков к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Уточняется, что к убийствам и изнасилованиям причастны военнослужащие из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11 роты 4 батальона с позывным «Кум» и трое солдат с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник».
По данным следствия, в период с 28 сентября по 24 ноября прошлого года они совершили жестокие преступления в отношении восьми мирных жительниц. Также военные ВСУ учинили расправы над 11 мужчинами.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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По данным следствия, в период с 28 сентября по 24 ноября прошлого года они совершили жестокие преступления в отношении восьми мирных жительниц. Также военные ВСУ учинили расправы над 11 мужчинами.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова