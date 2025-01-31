Ужасающие преступления под Курском: 5 солдат ВСУ обвиняются в убийствах и изнасилованиях

Фото: iStock/Irina Piskova
Следственный комитет Российской Федерации сообщил о шокирующих преступлениях, совершенных группой украинских военнослужащих в селе Русское Поречное Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
По информации официального представителя СК РФ Светланы Петренко, пятеро боевиков, среди которых старший солдат Евгений Фабрисенко и военнослужащие с позывными «Кум», «Мотыль», «Проводник» и «Художник», вторглись на территорию региона в сентябре 2024 года.
В ходе следствия установлено, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, группа военнослужащих обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8 женщин, которые также были убиты после этого.
Фабрисенко был взят в плен во время боев в Суджанском районе, на допросе он рассказал о совершенных преступлениях. По словам Петренко, тела убитых были скрыты в подвалах частных домов.
Читайте также:
Военный ВС РФ раскрыл новую тактику ВСУ под Курском
SHOT: взрывы раздались в Волгоградской области, возможна атака БПЛА ВСУ
Выяснилось, что взорвавшийся в Испании завод имел связь с Украиной
В ходе следствия установлено, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, группа военнослужащих обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8 женщин, которые также были убиты после этого.
Фабрисенко был взят в плен во время боев в Суджанском районе, на допросе он рассказал о совершенных преступлениях. По словам Петренко, тела убитых были скрыты в подвалах частных домов.
Читайте также:
Военный ВС РФ раскрыл новую тактику ВСУ под Курском
SHOT: взрывы раздались в Волгоградской области, возможна атака БПЛА ВСУ
Выяснилось, что взорвавшийся в Испании завод имел связь с Украиной
Дарья Осипова