Боевики ВСУ ударили артиллерией по Энергодару

29 марта 2026, 19:09

Мэр Пухов: Энергодар обесточило после артиллерийского удара со стороны ВСУ

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар временно остался без электроснабжения после артиллерийского обстрела. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.





По его словам, в результате повредило энергетическую инфраструктуру, из-за чего произошло отключение электроэнергии. При этом чиновник отметил, что на момент публикации оценить масштаб разрушений затруднительно, поскольку обстрел продолжался. Позднее представители местных властей заявили, что аварийные службы оперативно устранили последствия инцидента и восстановили подачу электричества.



Накануне, как сообщается, Энергодар также подвергался атакам беспилотников. Глава города охарактеризовал ситуацию как крайне напряжённую, указав на высокую интенсивность ударов в последние дни.



