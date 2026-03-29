Россиянка пострадала от детонации дрона ВСУ

Гладков: женщина пострадала при детонации дрона ВСУ в белгородском селе
Мирная жительница Белгородской области пострадала при детонации вражеского дрона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



По его словам, все произошло в селе Ржевка Шебекинского округа. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и голени доставили в ЦРБ. Сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.

Глав региона отметил, что в результате атаки также повреждения получил автомобиль «Газель». Ударная волна выбила стекла в окнах частного дома и на коммерческом объекте.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что двое мужчин нашли коробку, внутри которой оказалось взрывное устройство. При его детонации один человек погиб, а второй пострадал.

Лидия Пономарева

