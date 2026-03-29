Россиянка пострадала от детонации дрона ВСУ
Мирная жительница Белгородской области пострадала при детонации вражеского дрона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, все произошло в селе Ржевка Шебекинского округа. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и голени доставили в ЦРБ. Сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.
Глав региона отметил, что в результате атаки также повреждения получил автомобиль «Газель». Ударная волна выбила стекла в окнах частного дома и на коммерческом объекте.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что двое мужчин нашли коробку, внутри которой оказалось взрывное устройство. При его детонации один человек погиб, а второй пострадал.
