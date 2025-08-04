Боевики ВСУ ударили по двум больницам в Белгородской области
Удары по двум больницам, используя FPV-дроны, нанесли боевики ВСУ в Белгородской области.
Как уточняет Telegram-канал SHOT, атакованы медучреждения в населенном пункте Красная Яруга и Грайвороне. По предварительной информации, пострадавших нет.
Москва не раз отмечала, что украинские неонацисты бьют по объектам гражданской инфраструктуры и мирным гражданам. Российские власти говорили о том, что Киев пользуется террористическими методами при ведении боевых действий. Под удары ВСУ попадали журналисты, волонтеры и обычные граждане.
Спецоперация на Украине началась по приказу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Он отмечал, что Киев в течение восьми лет занимался геноцидом мирного населения Донбасса.
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