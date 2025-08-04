Боевики ВСУ ударили по двум больницам в Белгородской области

04 августа 2025, 14:55

SHOT: ВСУ ударили FPV-дронами по двум больницам в Белгородской области

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Удары по двум больницам, используя FPV-дроны, нанесли боевики ВСУ в Белгородской области.