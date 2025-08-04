В России назвали финальную точку СВО

04 августа 2025, 14:09

Аналитик Масликов: освобождение Славянска станет финальной точкой СВО

Фото: iStock/Evgeny555

Продвижение российских войск после взятия Часова Яра приближает ВС России к финальной стадии СВО. Об этом заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов, слова которого приводит «Царьград».