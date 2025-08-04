В России назвали финальную точку СВО
Продвижение российских войск после взятия Часова Яра приближает ВС России к финальной стадии СВО. Об этом заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов, слова которого приводит «Царьград».
По мнению аналитика, захват Часова Яра стал ключевым рубежом, так как позволяет взять под огневой контроль обширные территории, включая стратегически важный населённый пункт – Константиновку. Это создаёт предпосылки для дальнейшего наступления на юг – в сторону Дружковки, что в перспективе может отрезать Константиновку от основной группировки ВСУ, дислоцированной в районе Славянска и Краматорска.
Как отмечается, Киев рассматривает Славянск и Краматорск как временные административные центры Донецкой области. Именно контроль над Славянском Масликов назвал возможной «финальной точкой» всей СВО.
Минобороны России официально подтвердило взятие Часова Яра 31 июля.
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