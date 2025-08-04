Достижения.рф

В Курске прогремел взрыв из-за работы ПВО по вражеским целям

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Курске прогремел взрыв из-за работы ПВО по вражеским целям. Об этом «Радио 1» рассказали жители города.



Куряне рассказали, что взрыв прогремел в районе 13:30 по московскому времени. Предварительно, ПВО отработала по вражескому беспилотнику. О пострадавших и разрушениях пока информации нет. Власти пока никак не комментировали случившееся.

Ранее «Радио 1» писало о ночной атаке украинских беспилотников на российские регионы. Всего был сбит 61 вражеский дрон. Больше всего БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, где уничтожили 18 беспилотников.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0