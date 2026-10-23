Боевики ВСУ ударили по гражданскому предприятию в Орле — Клычков
Вооруженные силы Украины атаковали ракетами гражданский объект в Орле. Об этом в Макс сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Глава региона назвал действия Киева особо циничными. Он подчеркнул, что удар пришелся на час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям.
«Очередная вражеская ракетная атака по гражданскому объекту. В этот раз повреждено предприятие в Советском районе города Орла. <...> Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы. Принимаются все меры по помощи пострадавшим и локализации последствий. Ранее в пятницу в Орловской области объявляли ракетную опасность.