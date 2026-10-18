В Ленобласти атака БПЛА ВСУ повредила школу

18 октября 2026, 14:14

В Ленобласти в школе выбило стекла при атаке БПЛА ВСУ, дети на каникулах

Фото: istockphoto/Olena Vasylieva

В Ленинградской области в результате атаки ВСУ повредило школу. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.