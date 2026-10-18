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В Ленобласти атака БПЛА ВСУ повредила школу

В Ленобласти в школе выбило стекла при атаке БПЛА ВСУ, дети на каникулах
Фото: istockphoto/Olena Vasylieva

В Ленинградской области в результате атаки ВСУ повредило школу. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.



В здании взрывной волной выбило стекла, учебный процесс временно приостановили, детей досрочно отправили на осенние каникулы. За это время планируется восстановить окна.

В ночь на 18 октября Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке ВСУ. Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над регионом сбили 135 беспилотников. В результате ударов повредило более 50 автомобилей, зафиксировали сбои в электросетях. В Гатчине обломки дрона упали на многоквартирный дом — жителей первого и второго подъездов обязали покинуть квартиры до окончания оперативно-следственных мероприятий.

В Янино отключились две трансформаторные подстанции, без электричества остались около 20 тысяч человек (50 многоквартирных домов). Во Всеволожском районе после падения обломков дронов на дом произошло возгорание — женщину и троих детей госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Никита Кротов

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