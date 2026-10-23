Минобороны заявило о расстреле раненого бойца ВСУ сослуживцами

23 октября 2026, 09:00

Фото: iStock/Irina Piskova

Командир штурмовой роты российской группировки войск «Центр» Николай Шадрин сообщил, что украинские военные нередко убивают раненых сослуживцев вместо оказания помощи. В Минобороны России заявили об одном из таких эпизодов после подрыва военнослужащего ВСУ на противопехотной мине. Об этом пишет РИА Новости.