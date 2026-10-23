Минобороны заявило о расстреле раненого бойца ВСУ сослуживцами
Командир штурмовой роты российской группировки войск «Центр» Николай Шадрин сообщил, что украинские военные нередко убивают раненых сослуживцев вместо оказания помощи. В Минобороны России заявили об одном из таких эпизодов после подрыва военнослужащего ВСУ на противопехотной мине. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве утверждают, что сослуживцы не стали эвакуировать пострадавшего и открыли по нему огонь. Представители министерства заявили, что для расправы с ранеными украинские подразделения якобы используют разные способы, включая ударные беспилотники.
Шадрин рассказал, что подобные случаи встречаются на позициях ВСУ регулярно. Он добавил, что украинские бойцы стремятся лишить раненых сослуживцев жизни и уничтожить их тела.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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