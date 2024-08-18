Боевики ВСУ ударили по храму в Донецке

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По храму преподобного Серафима Саровского в Донецке ударили боевики ВСУ, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«…Прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского», — говорится в сообщении в Telegram.
Петровский район находится на западной окраине Донецка и является самой удаленной от центра частью города. Район регулярно обстреливают украинские боевики с тех пор, как ДНР объявила о своей независимости от киевского режима.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 2022 года. Тогда власти ДНР попросили Москву о помощи в противостоянии агрессии со стороны боевиков ВСУ.
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Никита Кротов