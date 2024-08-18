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Боевики ВСУ ударили по храму в Донецке

Представительство ДНР: ВСУ ударили по храму Серафима Саровского в Донецке
18 августа 2024, 18:46
Фото: istockphoto/Popescu Marius

Фото: istockphoto/Popescu Marius

По храму преподобного Серафима Саровского в Донецке ударили боевики ВСУ, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«…Прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского», — говорится в сообщении в Telegram.

Петровский район находится на западной окраине Донецка и является самой удаленной от центра частью города. Район регулярно обстреливают украинские боевики с тех пор, как ДНР объявила о своей независимости от киевского режима.



Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 2022 года. Тогда власти ДНР попросили Москву о помощи в противостоянии агрессии со стороны боевиков ВСУ.

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На Украине объявили эвакуацию в трех городах
Верещук объявила эвакуацию в трех подконтрольных ВСУ городах ДНР
18 августа 2024, 19:27

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила эвакуацию в трех городах ДНР, которые пока находятся под контролем ВСУ, — в Красноармейске (украинское название Покровск), в Димитрове (Мирноград) и в Селидово. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Жителей просят уехать из-за приближающейся линии фронта, говорится в сообщении.
«Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», — написала Верещук.
Ранее с похожими заявлениями выступили депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая и глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области окажет влияние на последующий ход украинского конфликта, причем изменения будут не в пользу Киева.

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Журналист Боуз: Вторжение ВСУ в Курскую область изменит ход конфликта
18 августа 2024, 18:19

Фото: istockphoto/Diy13

Вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области окажет влияние на последующий ход украинского конфликта. Причём изменения будут не в пользу Киева.
Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. На свой странице в социальной сети Х он написал, что ВСУ окончательно истощат в ходе боевых столкновений на территории российского региона свои критически важные ресурсы, а отношение к соседней стране в России только ужесточится. Кроме того, по мнению репортёра, усугубится неспособность Киева защитить себя на востоке, где наступление российских войск набирает обороты.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа. По оценке командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, численность подразделений ВСУ, участвовавших в наступательной операции, составила 11,6 тысячи человек. В настоящее время продвижение противника в российском регионе остановлено.

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Мэр Кулемзин: Два жителя Донецка погибли в результате обстрела ВСУ
18 августа 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Alexthq

Артиллеристы ВСУ в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка. В результате смертельные ранения получили два мирных жителя.
Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. В своём телеграм-канале глава городской администрации уточнил, что взрыв, унёсший две человеческие жизни, произошёл на Байкальской улице. Погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения, добавил он.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка. Это самая удалённая от центра часть города. С 2014 года, когда Донецкая Народная Республика провозгласила свою независимость от киевского режима, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

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Украина лишилась половины необходимых для зимы энергетических мощностей
18 августа 2024, 18:02

Фото: istockphoto/vladj55

Украина уже лишилась половины того количества энергетических мощностей, которое необходимо для того, чтобы нормально пережить зиму. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в своей статье для газеты Financial Times.
Российские ракеты всё чаще поражают объекты энергетики Украины, нанося серьёзный урон всей энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений энергетических блоков шахты приостанавливают добычу угля. Многие полагают, что из-за дефицита электроэнергии отопительный сезон на Украине обернётся настоящей катастрофой. Западные СМИ писали, что российская армия почти полностью уничтожила энергетику Украины, а на её восстановление уйдут долгие годы.

Ранее Министерство обороны России заявило, что военные начали массированную атаку на объекты энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российскому энергетическому сектору. В ведомстве добавили, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

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Стало известно, какую новую технику НАТО отправил Киев в Курскую область
Киев направил в Курскую область бронетехнику, поставленную НАТО перед атакой
18 августа 2024, 17:51

Фото: istockphoto/DmyTo

Украина отправила в Курскую область натовский бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), который Киев получил незадолго до нападения на российский регион. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы, захваченные ВС РФ.
Согласно данным, бронемашину поставили на учет в конце июля этого года, а техосмотр она прошла за десять дней до нападения на приграничье Курской области. Выполнять задачу техника выдвинулась вечером, 7 августа, а выписанная командованием Украины бумага действовала до 16 августа.

Кроме того, из документации следует, что указанный бронеавтомобиль произвели в текущем году.

Боевики ВСУ попытались вторгнуться вглубь российских территорий 6 августа.

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В городе Белополье Сумской области Украины после взрывов частично пропал свет

Кадыров опубликовал видео допроса боевиков ВСУ
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#украина
#россия
#киев
#война
#сво
#нато
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В городе Белополье Сумской области Украины после взрывов частично пропал свет
18 августа 2024, 17:34

Фото: istockphoto/aapsky

В воскресенье, 18 августа, в городе Белополье Сумской области на северо-востоке Украины прозвучали взрывы. Это произошло на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Повреждения в результате взрывов получила городская электросеть, сообщает украинский «24 канал». После этого часть города осталась без света. Какого рода повреждения и как долго продлиться ремонт подачи электроэнергии не сообщается.

Удары по украинской инфраструктуре Вооружённые силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. Воздушные тревоги в украинских регионах с тех пор стали регулярными и зачастую объявляются ежедневно, иногда охватывая всю страну.

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#взрывы
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Кадыров опубликовал видео допроса боевиков ВСУ
Рамзан Кадыров опубликовал видео допроса украинских боевиков Алаудиновым
18 августа 2024, 17:27

Фото: сайт Кремля

Кадры допроса боевиков ВСУ генерал-майором Апты Алаудиновым опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. На записи 36-летний житель Винницы Виталий Панченко и 30-летний Иван Дмитраков, служившие разведчиками, рассказывают о годовой подготовке на территории Германии. Известно, что боевики участвовали в похищении граждан в Курской области.
Панченко и Дмитраков не избавились от экшн-камер, которые были закреплены на их касках. Именно они и запечатлели погрузку гражданских и срочников в грузовик.

Ранее отставной подполковник США Эрл Расмуссен говорил о своем шоке от видеозаписи, где боевики ВСУ закидывают мужчин в грузовик в наручниках и повязках. Укронацисты также били граждан прикладом.

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#война
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#всу
#рамзан кадыров
#новости
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Украинский паспорт пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ, недействителен
18 августа 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Anna Savina

Родственники пенсионера, над которым в Курской области издевались военнослужащие ВСУ, нарядившиеся в форму с нацистскими символами, недействителен. Александр Степанович уже давно является гражданином России.
Об этом RT рассказали родственники пенсионера. Они подтвердили, что мужчина — уроженец Макеевки. Он действительно раньше был гражданином Украины, но после переезда в Курскую область получил российское гражданство.

Так семья пожилого мужчины отреагировало на видео, опубликованное министерством внутренних дел Украины. На кадрах видеозаписи пенсионер держит в руках свой старый документ с трезубцем. Александра Степановича пока не нашли. Родственники полагают, что его держат в заложниках на Украине.

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Глава района в Курской области призвала жителей пока не возвращаться в свои дома
18 августа 2024, 16:17

Фото: istockphoto/N-sky

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва заявила, что местным жителям пока не стоит предпринимать попытки возвращения в свои дома. Обстановка в муниципалитете остаётся напряжённой, следовательно это может быть небезопасно.
В своей социальной сети она написала, что некоторые жители района пытаются вернуться домой и тем самым мешают работе российских военных. Кроме того, такие действия в условиях продолжающихся военных действий могут быть смертельно опасными и порой приводит к страшным трагедиям. По её словам, муниципальные власти обязательно оповестят население, когда возвращение граждан в свои дома станет возможным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская армия в любом случае освободит Курскую область от украинских военных. Причём дальнейшая эскалация конфликта поставит под угрозу государственность Украины.

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