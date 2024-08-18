Боевики ВСУ ударили по храму в Донецке

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила эвакуацию в трех городах ДНР, которые пока находятся под контролем ВСУ, — в Красноармейске (украинское название Покровск), в Димитрове (Мирноград) и в Селидово. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Жителей просят уехать из-за приближающейся линии фронта, говорится в сообщении.