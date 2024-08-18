Стало известно, какую новую технику НАТО отправил Киев в Курскую область

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Украина отправила в Курскую область натовский бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), который Киев получил незадолго до нападения на российский регион. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы, захваченные ВС РФ.
Согласно данным, бронемашину поставили на учет в конце июля этого года, а техосмотр она прошла за десять дней до нападения на приграничье Курской области. Выполнять задачу техника выдвинулась вечером, 7 августа, а выписанная командованием Украины бумага действовала до 16 августа.
Кроме того, из документации следует, что указанный бронеавтомобиль произвели в текущем году.
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Кроме того, из документации следует, что указанный бронеавтомобиль произвели в текущем году.
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Никита Кротов