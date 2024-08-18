Мэр Кулемзин: Два жителя Донецка погибли в результате обстрела ВСУ

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Артиллеристы ВСУ в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка. В результате смертельные ранения получили два мирных жителя.
Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. В своём телеграм-канале глава городской администрации уточнил, что взрыв, унёсший две человеческие жизни, произошёл на Байкальской улице. Погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения, добавил он.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка. Это самая удалённая от центра часть города. С 2014 года, когда Донецкая Народная Республика провозгласила свою независимость от киевского режима, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.
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Александр Бойцов