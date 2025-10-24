Боевики ВСУ ударили по подстанции в Курской области
Хинштейн: Боевики ВСУ ударили по подстанции в Рыльске
Губернатор Курской области Александр Хинштейн 24 октября сообщил, что утром по подстанции в Рыльске ВСУ ударили четыре раза.
Соответствующую публикацию чиновник оставил в телеграм-канале. В результате случившегося восточный микрорайон города и населённый пункт Октябрьское остались без света и тепла.
По его словам, аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановлению повреждённой инфраструктуры.
Российский регион освободили от боевиков 26 апреля, однако Хинштейн указывал, что атаки продолжаются и призывал граждан быть осторожными.
