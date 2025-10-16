Хинштейн: Боевики ВСУ ударили по объектам энергетики в Курской области
Вечером ВСУ ударили по двум объектам энергетической инфраструктуры Курской области — подстанциям в Рыльске и в слободе Белая. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн.
В Рыльске часть города и пригорода временно осталась без электричества. Также в результате удара боевики повредили стену и разбили одно окно в соседнем доме, а газовую трубу — перебили.
Сейчас электроснабжение восстановили почти по всему городу. Работы по устранению последствий продолжаются.
В Белой подстанцию обстреляли дважды. Из‑за этого без света остались около 40 населённых пунктов.
Читайте также: