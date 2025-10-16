Хинштейн: Боевики ВСУ ударили по объектам энергетики в Курской области

16 октября 2025, 21:54

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Вечером ВСУ ударили по двум объектам энергетической инфраструктуры Курской области — подстанциям в Рыльске и в слободе Белая. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн.