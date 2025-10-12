Хинштейн рассказал о пострадавших при обстреле ВСУ Курской области

12 октября 2025, 16:34

Хинштейн: пять человек пострадали при атаке дрона в Курской области

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пять человек пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.