Хинштейн рассказал о пострадавших при обстреле ВСУ Курской области
Пять человек пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Сначала глава региона рассказал о трёх пострадавших – 15-летнем подростке с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями левой кисти и обеих ног, 57-летней женщине с осколочными ранениями и 47-летнем мужчине, который находится в тяжёлом состоянии. Его экстренно госпитализировали.
Позднее Хинштейн сообщил, что у 70-летней жительницы обнаружили минно-взрывную травму и травматическую ампутацию правой кисти, а у 51-летнего мужчины – осколочное ранение правого плеча. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Брянской области – ближайшие к месту инцидента.
Губернатор Курской области призвал жителей соблюдать осторожность. Он также поручил брянскому Минздраву поддерживать связь с коллегами для контроля состояния пострадавших.
Украинские военные продолжают наносить удары дронами и обстреливать мирные населённые пункты на территории России.
