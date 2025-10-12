Жительница Курской области погибла при ударе ВСУ по автомобилю

12 октября 2025, 21:55

Фото: iStock/NiseriN

Вооружённые силы Украины вновь атаковали Курскую область. В результате удара беспилотника погибла 40-летняя женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.