Жительница Курской области погибла при ударе ВСУ по автомобилю
Вооружённые силы Украины вновь атаковали Курскую область. В результате удара беспилотника погибла 40-летняя женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
По его словам, беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, в котором находились гражданские лица. Помимо погибшей женщины, в машине были ещё три человека – двое женщин и мужчина. К счастью, они не пострадали.
Хинштейн выразил соболезнования родственникам погибшей и призвал местных жителей воздержаться от поездок в приграничные районы из-за продолжающихся атак ВСУ.
Ранее в этот день украинские войска нанесли массированный удар по Курской области. Глава региона сообщал о пяти пострадавших.
Читайте также: