Боевики ВСУ ударили по ряду населенных пунктов под Белгородом
ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом в субботу, 24 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По его словам, пострадавших нет.
В Шебекино беспилотник упал на дорогу и взорвался. Осколками повредило «Газель». В селе Большетроицкое после ударов дронов повреждения получили социальный объект, три автомобиля и объект инфраструктуры.
В Мешковом FPV-дрон повредил движущийся микроавтобус. В Валуйском округе, в селе Борки, при детонации БПЛА выбило стекла в частном доме и зацепило крышу хозпостройки, а в соседнем домовладении посекло забор.
В Грайвороне из-за атаки беспилотника загорелся припаркованный автобус. В Новостроевке-Первой взрывом дрона досталось легковому автомобилю, а также пробило кровли в постройках частного домовладения. На выезде из села Луговка беспилотник атаковал машину — разбилось лобовое стекло.
Кроме того, в поселке Октябрьский Белгородского округа дрон сдетонировал на дорожном полотне, из-за чего повредился забор частного дома. В Малиновке после ударов двух беспилотников сгорели три надворные постройки.
В Борисовском округе, в селе Зозули, детонация FPV-дрона повредила ограждение частного дома. В Новоалександровке атаковали объект инфраструктуры — часть села временно осталась без газа. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ. В Репяховке Краснояружского округа в результате удара дрона повреждения получило частное домовладение, добавил Гладков.
