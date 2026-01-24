24 января 2026, 22:22

Гладков: Боевики ВСУ ударили по ряду населенных пунктов под Белгородом

Фото: istockphoto/dk_photos

ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом в субботу, 24 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По его словам, пострадавших нет.