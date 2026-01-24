Армия РФ поразила завод по производству БПЛА ВСУ и объекты энергетики Украины

24 января 2026, 12:58

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские войска в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по украинскому заводу, выпускающему дальнобойные беспилотники, а также по объектам энергетики, задействованным в интересах военно-промышленного комплекса Украины.