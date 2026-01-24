Армия РФ поразила завод по производству БПЛА ВСУ и объекты энергетики Украины
Российские войска в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по украинскому заводу, выпускающему дальнобойные беспилотники, а также по объектам энергетики, задействованным в интересах военно-промышленного комплекса Украины.
В Минобороны РФ также заявили об уничтожении пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 157 районах. По данным ведомства, средства ПВО сбили 137 беспилотников и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль один из населенных пунктов в Харьковской области. В сводке упоминались решительные действия группировки войск «Север».
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Власти РФ ведут работу по урегугированию украинского кризиса.
