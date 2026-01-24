Удар ВСУ по Запорожской области: пострадал подросток
Романиченко: у пострадавшего при ударе ВСУ подростка множественные ранения
Подросток, пострадавший при ударе ВСУ по Васильевскому муниципальному округу Запорожской области, получил множественные ранения. Об этом сообщила РИА Новости глава округа Наталья Романиченко.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий заявлял, что украинские беспилотники атаковали гражданские автомобили в округе. Ранения зафиксировали у двоих мужчин и подростка. Позднее количество пострадавших выросло до четырех.
«К сожалению, мальчик получил много ранений», — прокомментировала чиновница.По ее словам, ребенка доставляют в больницу Мелитополя. Других подробностей нет.
Ранее сообщалось, что армия РФ поразила завод по производству БПЛА ВСУ и объекты энергетики Украины.