Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт в Харьковской области

24 января 2026, 12:46

МО: Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российская армия освободила населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом 24 января сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.