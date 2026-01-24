Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт в Харьковской области
Российская армия освободила населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом 24 января сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
В ведомстве отметили решительные действия подразделений группировки войск «Север». Также, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли удары по подразделениям механизированной, аэромобильной, пехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Речь идет о районах населенных пунктов Веселое, Родинское, Гришино, Светлое, Торецкое, Артемовка и Белицкое в ДНР, а также Федоровское, Новопавловка и Новоподгородное в Днепропетровской области. Как утверждает ведомство, потери украинской стороны превысили 445 человек.
Кроме того, российские военнослужащие уничтожили семь единиц бронетехники, включая бронетранспортер Stryker и бронеавтомобиль HMMWV американского производства, 14 автомобилей и одно артиллерийское орудие противника.
