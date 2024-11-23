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Киевскому режиму и США необходимо, чтобы РФ ударила ядерным оружием, причем сценарий такого развития событий может стать реальностью, считает нардеп украинского парламента Александр Дубинский, который сейчас в СИЗО и подозревается в госизмене.
Таким образом депутат высказался про удар по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске «Орешником» в ответ на удары ВСУ по Брянской и Курской областям британскими Storm Shadow и американскими ATACMS.
Ранее стало известно, как на Западе оценили слова президента России Владимира Путина о праве РФ бить в ответ по военным объектам Запада.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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«Это носитель ядерного оружия, который завтра может прилететь не с пустышкой. Ядерный удар на сегодня — лучший исход как для Зеленского, который не знает, как выпутаться <…>, так и для его спонсоров из клики Байдена-Обамы, которые прогнали через Украину рекордные 187 миллиардов долларов. А Зеленский с (главой своего Офиса Андреем. — Прим. ред.) Ермаком выживут — они в бункере».
Ранее стало известно, как на Западе оценили слова президента России Владимира Путина о праве РФ бить в ответ по военным объектам Запада.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов