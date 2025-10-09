Боевики ВСУ в Херсоне переодеваются в штатское
В Херсоне ситуация накаляется. Офицер разведки десантников с позывным «Филин» сообщил, что украинские боевики переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются на велосипедах. Это создает дополнительные сложности для определения противника, пишет РИА Новости.
Городская застройка и большое количество местных жителей затрудняют работу военных. Офицер отметил, что для успешного выявления боевиков требуется тщательная разведка. Важно точно установить, кто является мирным жителем, а кто — противником.
Кроме того, «Филин» указал на использование местных жителей в качестве живого щита. Это вызывает серьезные опасения. Боевики используют велосипеды, чтобы выглядеть более убедительно и не привлекать лишнего внимания.
Военные продолжают работать над улучшением методов обнаружения противника, чтобы защитить гражданских и предотвратить возможные трагедии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
