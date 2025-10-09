Боевики ВСУ в Херсоне переодеваются в штатское

09 октября 2025, 07:15

Фото: iStock/Tomas Ragina

В Херсоне ситуация накаляется. Офицер разведки десантников с позывным «Филин» сообщил, что украинские боевики переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются на велосипедах. Это создает дополнительные сложности для определения противника, пишет РИА Новости.