Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над двумя районами Воронежской области

08 октября 2025, 23:54

Фото: iStock/NiseriN

В воздушном пространстве над Воронежской областью расчеты ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.





Уточняется, что украинские дроны пытались атаковать два района Воронежской области. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Власти призывают жителей всей области соблюдать меры безопасности.





«Непосредственная угроза удара БПЛА в Кантемировской, Острогожском, Россошанском, Павловском, Бутурлиновском районах сохраняется», — написал Гусев.