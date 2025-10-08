Достижения.рф

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над двумя районами Воронежской области

Фото: iStock/NiseriN

В воздушном пространстве над Воронежской областью расчеты ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.



Уточняется, что украинские дроны пытались атаковать два района Воронежской области. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Власти призывают жителей всей области соблюдать меры безопасности.

«Непосредственная угроза удара БПЛА в Кантемировской, Острогожском, Россошанском, Павловском, Бутурлиновском районах сохраняется», — написал Гусев.
Он добавил, что режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона.

Ранее «Радио 1» передавало, что ВСУ потеряли редкую израильскую радиолокационную станцию (РЛС) RADA в зоне СВО. Она предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0