ПВО за три часа сбила 27 дронов ВСУ над пятью регионами России
Силы противовоздушной обороны РФ вечером 8 октября уничтожили за три часа 27 украинских БПЛА. Воздушные цели сбили над территорией пяти российских регионов, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Перехват вражеских дронов происходил с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Над Брянской областью уничтожили десять беспилотников, над Ростовской — шесть, над Воронежской и Курской — по четыре, а над Белгородской областью — три БПЛА ВСУ.
