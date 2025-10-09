Достижения.рф

ПВО за три часа сбила 27 дронов ВСУ над пятью регионами России

Силы противовоздушной обороны РФ вечером 8 октября уничтожили за три часа 27 украинских БПЛА. Воздушные цели сбили над территорией пяти российских регионов, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.



Перехват вражеских дронов происходил с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Над Брянской областью уничтожили десять беспилотников, над Ростовской — шесть, над Воронежской и Курской — по четыре, а над Белгородской областью — три БПЛА ВСУ.

