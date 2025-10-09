В Волгоградской области из-за массированной атаки дронов ВСУ загорелись объекты ТЭК

09 октября 2025, 03:39

Фото: iStock/abadonian

Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь с 8 на 9 октября. В результате загорелись объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.





Пожарные службы в настоящее время ликвидируют возникшие возгорания. Информация поступила в 02:21 (мск). При этом Бочаров добавил, что силы ПВО Министерства обороны РФ все еще отражают нападение ВСУ.





«В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной», — отмечалось в сообщении администрации Волгоградской области.